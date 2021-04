Sportmediaset - Ibra, già domani potrebbe arrivare la firma: 6.5 milioni più 500.000 euro di bonus

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset su Italia 1, già domani Ibrahimovic dovrebbe porre la firma sul rinnovo contrattuale (qui l'anticipazione di MilanNews.it). Lo svedese aveva già lanciato dei messaggi dal ritiro della Svezia, messaggi di amore e fiducia nel progetto rossonero. Zlatan dovrebbe quindi prolungare per un'altra stagione, ad una cifra leggermente inferiore a quella attuale: 6.5 milioni di euro la parte fissa, più altri 500.000 di bonus in caso di qualificazione alla Champions. L'incontro per Ibra servirà anche per fare un ulteriore punto sulla situazione relativa a Donnarumma, per capire se la forbice tra l'offerta da 8 milioni e la richiesta di 10 potrà ridursi. Nel caso in cui il giovane portiere non dovesse rinnovare, la Juventus potrebbe diventare una minaccia seria. Per quanto riguarda Calhanoglu (in permesso in Germania per la nascita del figlio), si attendono novità: il turco non ha ancora accettato i 4.5 milioni proposti dal Milan. Ilicic e Vlasic possono essere le eventuali alternative, ma il rinnovo di Ibrahimovic potrebbe rivelarsi apripista.