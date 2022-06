SportMediaset - Il Lille chiede 40 milioni per Botman: nè Milan nè Newcastle hanno messo sul piatto questa cifra

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tutto fermo per Sven Botman, difensore del Lille su cui ci sono soprattutto il Milan e il Newcastle: come spiega SportMediaset su Italia Uno, il club francese chiede 40 milioni di euro, cifra che nè i rossoneri nè gli inglesi hanno messo sul piatto. I dirigenti del Diavolo non modificheranno la loro offerta perchè non hanno intenzione di partecipare ad aste per arrivare al difensore olandese.