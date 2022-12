SportMediaset - Il Milan non prenderà in considerazione offerte per Leao a gennaio. Sensazioni positive sul rinnovo

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan non prenderà in considerazione offerte per Leao a gennaio. In merito al rinnovo, i rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta da 6-6.5 milioni di euro più bonus. Il Milan, così come tutte le squadre italiane, non possono permettersi di offrire 8-10 milioni. Si tratta comunque di un sacrificio economico importante che sta facendo breccia nel giocatore. Ci sono sensazioni positive. Rinnovare il contratto di Leao non significa blindarlo del tutto, ma dare serenità in campo al ragazzo e avere garanzia di forza economica al tavolo in eventuali future trattative.