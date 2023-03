SportMediaset - Il Real rivuole Diaz. Mercato Milan: tutto passa dalla qualificazione alla prossima Champions

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Real Madrid vorrebbe riportare Brahim Diaz in Spagna. Per il Milan, che aveva in programma di riscattarlo in estate, è una nuova insidia. In merito alle strategie di mercato dei rossoneri, va detto però che tutto passa dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Anche per questo il rinnovo di Leao è ancora in bilico: presto riprenderanno i contatti tra le parti, ma se il portoghese non accetterà l'offerta del Milan 7,5 milioni di euro (bonus compresi) per quattro anni allora la trattativa potrebbe anche arenarsi. A quel punto è probabile una sua cessione in estate, con il club di via Aldo Rossi che punta ad incassare circa 80 milioni di euro. Tutto è ancora possibile sul fronte Leao, ma Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati e quindi stanno valutando due opzioni per l'attacco rossonero: si tratta di Okafor del Salisburgo (costa 22-23 milioni) e di Retegui del Tigre (la sua valutazione invece è di 25 milioni).