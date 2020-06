SportMediaset - Inizia la programmazione del Milan del futuro: gli incedibili e gli obiettivi

Stando a quanto riportato da SportMediaset XXL la programmazione del Milan del futuro è iniziata appena terminata la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Nelle prossime ore arriverà a Milano il primo colpo della nuova era rossonera: si tratta di Pierre Kalulu, terzino destro del Lione preso a parametro zero. Francese come Theo Hernandez, che fa parte della lista degli incedibili di Rangnick, in accordo con Elliott, insieme a Romagnoli, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Rebic e Gigio Donnarumma, grande protagonista contro la Juve e sempre più convinto di rimanere in rossonero.

GLI OBiETTIVI – A questi giocatori, considerati inamovibili, si cercherà di integrare altri profili molto giovani, considerati adatti da Rangnick per il suo progetto. Si tratta di Kouassi, difensore del PSG in scadenza, Milenkovic della Fiorentina, che potrebbe rientrare in un possibile scambio con Paquetá. Per il centrocampo i nomi sono sempre quelli di Florentino Luis del Benfica e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. In attacco il nome caldo resta quello di Luka Jovic del Real Madrid: l’obiettivo è quello di ricreare la coppia dell’Eintracht con Rebic.

PIOLI ED IBRA – Sembra quindi segnato il futuro di Pioli, soprattutto dopo essere uscito dalla Coppa Italia, e lo stesso si può dire per Ibrahimovic, in particolare dopo il duro faccia a faccia con Ivan Gazidis dei giorni scorsi. Il paradosso è che le speranze europee dei rossoneri passano proprio da Pioli ed Ibra, che proveranno a lasciare il Milan a testa alta e a missione compiuta.