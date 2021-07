SportMediaset - Insigne, c'è distanza con il Napoli sul rinnovo. Il Milan osserva: piace molto a Maldini, costa 20-25 mln

Come riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è molto delicata la situazione tra il Napoli e Lorenzo Insigne, il cui contratto è in scadenza tra un anno: c'è infatti una distanza importante tra le parti visto che il giocatore, che al momento guadagna 4,5 milioni di euro all'anno, chiede 5,5 milioni a stagione, mentre la proposta di prolungamento del club azzurro è di 3,5 milioni. Su Insigne ci sono diversi top club, tra cui anche il Milan che ad aprile ha già incontrato il suo agente. La società di via Aldo Rossi è vigile e può garantire un ingaggio da 4,5 milioni di euro all'attaccante, il cui cartellino costa 20-25 milioni. Per il momento, non c'è ancora nessuna trattativa, ma il Milan è molto attento perchè Insigne piace moltissimo al dt Paolo Maldini.