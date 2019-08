SportMediaset - L’ag. di Correa incontrerà l’Atletico ed il Milan per sbloccare l’affare

Questo quanto raccontato da Paolo Bargiggia a ‘SportMediaset”: “La logica, il Fair Play Finanziario e il rischio di avere in attacco giocatori troppo simili non consiglierebbero al Milan un nuovo affondo per Correa. Il club e il suo agente però si sono spinti molto avanti da tempo promettendosi di chiudere, salvo poi frenare con la mancata cessione di André Silva al Monaco. Ieri Augustin Jimenez, agente del giocatore, ha ripreso i contatti con i due club e tra oggi e domani incontrerà l'Atletico Madrid per provare a limare la richiesta scesa a 50 milioni, con il Milan però fermo a 40 più 5 di bonus. Uno stallo che ferma, per ora, anche il passaggio di Rodrigo dal Valencia all'Atletico Madrid”.