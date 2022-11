SportMediaset - Mercato Milan: Aouar obiettivo concreto. Adli può essere la pedina per arrivare al francese a gennaio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Houssem Aouar è un obiettivo concreto di mercato del Milan. E' in scadenza a giugno con il Lione, ma potrebbe arrivare a Milanello già a gennaio se ci fosse qualche uscita, come per esempio quella di Yacine Adli. Il francese non ha avuto un grande impatto in Italia e potrebbe essere la pedina per arrivare ad Aouar. L'ex Bordeaux ha mercato e potrebbe andare lui al Lione per prendere il posto di Aouar che piace molto a Maldini e Massara. I due club starebbero studiando questo scambio, con Adli che potrebbe andare in prestito al Lione.