SportMediaset - Mercato Milan, due possibili colpi in entrata: Under e Florentino

Il Milan è al lavoro anche per il mercato in entrata. Sono due i colpi che potrebbero essere portati a termine dai rossoneri in questi ultimi giorni di mercato: secondo SportMediaset, il primo è Under, giocatore che piace molto a Maldini e Boban, che la Roma lascerà partire solo se avrà sistemato, con un paio d'acquisti, il suo reparto avanzato. Gli occhi del Milan sono poi anche su Florentino Luis, centrocampista classe 1999 del Benfica: il giocatore portoghese potrebbe arrivare in prestito in attesa dell'eventuale riscatto.