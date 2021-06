SportMediaset - Mercato Milan: Giroud resta il preferito per l'attacco, il Real apre al prestito di Jovic

In merito al mercato del Milan in attacco, SportMediaset su Italia Uno riporta che il preferito dei rossoneri come vice-Ibrahimovic è sempre Olivier Giroud, ma il francese deve liberarsi gratis dal Chelsea. L'alternativa è Luka Jovic, per il quale il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione in prestito. Il centravanti serbo guadagna però parecchio: 5 milioni di euro a stagione.