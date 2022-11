SportMediaset - Mercato Milan: occhi su Okafor in caso di addio di Leao. Idea Aouar per l'estate, a meno che a gennaio non esca Adli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera si continua a lavorare per il rinnovo di Rafael Leao, ma la questione è piuttosto complicata. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto e per questo avrebbe messo gli occhi su Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 del Salisburgo. Gli austriaci chiedono 30 milioni di euro. Il Diavolo è interessato anche ad Houssem Aouar, che è in scadenza di contratto con il Lione: si tratta di un'operazione in ottica prossima estate, a meno che a gennaio non ci sia la partenza di Yacine Adli, che finora ha trovato poco spazio.