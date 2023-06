SportMediaset - Mercato Milan: Openda sempre in cima alla lista per l'attacco, ma prende quota la pista Cabral

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Milan è alla ricerca di un centravanti da affiancare ad Olivier Giroud: Lois Openda del Lens è sempre in cima alla lista di Maldini e Massara, ma nelle ultime ore ha preso quota anche la pista che porta ad Arthur Cabral, attaccante brasiliano che la Fiorentina non valuta non meno di 25 milioni di euro.