SportMediaset - Mercato Milan: rossoneri sempre più convinti di puntare su Bremer in estate

Secondo quanto riferisce Sandro Sabatini a SportMediaset su Italia Uno, il Milan è sempre più convinto di puntare su Gleison Bremer in vista del prossimo mercato estivo. Il difensore del Torino è in scadenza 2023 e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto, ma quella con i granata non sarà comunque una trattativa facile.