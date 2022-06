SportMediaset - Mercato Milan: segnali positivi sul fronte Renato Sanches

MilanNews.it

Per sostituire Franck Kessie, che ha deciso di non rinnovare con il Milan e di trasferirsi a zero al Barcellona, il club rossonero ha messo da tempo nel mirino Renato Sanches: come riporta SportMediaset su Italia Uno, su questa trattativa arrivano segnali positivi e si respira cauto ottimismo dopo che ci sono stati ulteriori colloqui positivi con Jorge Mendes, agente del centrocampista del Lille.