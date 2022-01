SportMediaset - Mercato Milan: tutto fermo per il difensore, in arrivo Lazetic per l'attacco

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito al mercato del Milan, è tutto fermo sul fronte difensore centrale, con il dt Paolo Maldini che ha fatto capire che la retroguardia rossonera potrebbe restare questa fino al termine della stagione. Il club di via Aldo Rossi è invece vicinissima a chiudere un colpo di prospettiva in attacco: dalla Stella Rossa, è in arrivo Marko Lazetic, centravanti serbo classe 2004.