SportMediaset - Milan, accordo triennale con Sportiello: l'Atalanta però non vuole cederlo a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La situazione Maignan preoccupa e non poco il Milan. La società rossonera, proprio per il prolungato infortunio del portiere francese, si sta guardando in giro al fine di tutelarsi. Il Milan avrebbe già un accordo di massima con Marco Sportiello, sulla base di un contratto triennale da un milione di euro. La trattativa però sarebbe frenata dalla stessa Atalanta e da Gasperini, che avrebbero posto il proprio veto per cederlo a gennaio. Il Milan, dunque, starebbe pensando ad un piano alternativo che porterebbe ad Alessio Cragno. Il portiere di proprietà del Cagliari, adesso in prestito al Monza, non ha trovato spazio in Brianza e potrebbe trasferirsi a Milano sempre con la formula temporanea. A riferirlo è SportMediaset.