SportMediaset - Milan, ancora nessuna risposta da Ibra: potrebbe arrivare dopo le feste

Come riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset, anche oggi non è arrivata la risposta di Zlatan Ibrahimovic all'offerta del Milan: la decisione dello svedese potrebbe arrivare dopo le feste. Tra le pieghe dell'indecisione di Ibra sta provando ad infilarsi Carlo Ancelotti che nelle prossime ore dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Everton. Successivamente, l'ex tecnico milanista proverà l'assalto all'attaccante svedese che ha già allenato a Parigi, anche se al momento il giocatore è piuttosto freddo sull'ipotesi di tornare in Premier League.