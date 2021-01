Sportmediaset - Milan, asse di mercato con il Torino: Nkoulou per la difesa e scambio Krunic-Meitè a centrocampo

In avvicinamento all'apertura del mercato di gennaio il Milan guarda a opportunità e a possibili scambi. Secondo quanto riporta Sportmediaset, nelle ultime ore, si sarebbe profilata la possibilità di un asse di mercato con il Torino. Tra i nomi coinvolti in particolare si segnala quello di Nicolas Nkolou, difensore ai margini del progetto granata e che potrebbe rappresentare un occasione per rinforzare il reparto arretrato rossonero. L'altro possibile affare, invece, riguarderebbe un possibile scambio a centrocampo con Meitè a Milano e Krunic a Torino.