SportMediaset - Milan, avviata la trattativa per Boga: il Sassuolo chiede 20 mln

Jeremie Boga è più di un'idea per il Milan della prossima stagione (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri): la trattativa con il Sassuolo, club con cui i rossoneri sono in ottimi rapporti, è infatti avviata. La richiesta è di 20 milioni di euro ed è ampiamente giustifica dall'ottima annata dell'attaccante ivoriano. Lo riferisce oggi SportMediaset.