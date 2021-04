SportMediaset - Milan-Belotti: rossoneri disposti ad investire al massimo 20 milioni

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, oltre a Vlahovic della Fiorentina, tra gli obiettivi di mercato del Milan per l'attacco c'è anche Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza con il Torino nel 2022 e che non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per il Gallo, che piace anche alla Roma per il dopo-Dzeko, il Diavolo è disposto però ad investire al massimo 20 milioni di euro.