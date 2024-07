SportMediaset - Milan, c'è ancora distanza con il Monaco per Fofana: le ultime

Secondo quanto riporta SportMediaset su Italia Uno, una volta definito l'arrivo a Milanello di Alvaro Morata, i dirigenti del Milan potranno concentrarsi sulla trattativa con il Monaco per il centrocampista Youssouf Fofana. C'è ancora distanza tra le due società, circa 4-5 milioni, con il club monegasco che per ora non abbassa la sua richiesta da 25 milioni di euro. Il Diavolo ha invece già in mano il sì del giocatore francese.

Questi i numeri stagionali di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3