Sportmediaset - Milan, c'è cauto ottimismo per De Ketelaere. Il piano B rimane Ziyech

Claudio Raimondi, collega di Sportmediaset, ha parlato di Charles De Ketelaere e del blitz che Paolo Maldini e Ricky Massara stanno portando avanti proprio in queste ore in Belgio. Raimondi ha detto: “Fra poco ci sarà l’incontro con la dirigenza del Bruges e vedremo se Maldini e Massara riusciranno a chiudere il colpo a 30 milioni più 5 di bonus. Sarà un pomeriggio ad alta tensione perché non ci sono certezze. C’è cauto ottimismo perché il giocatore vuole il Milan ed è da escludere un ritorno del Leeds. Il giocatore potrebbe tornare insieme alla dirigenza con lo stesso volo privato per poi domani sostenere le visite mediche. Dovesse saltare De Ketelaere, il piano B è Hakim Ziyech del Chelsea”.