SportMediaset - Milan, c'è l'offerta al Real per Ceballos

Il Milan e Ceballos, un corteggiamento che prosegue. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a “SportMediaset” la società rossonera avrebbe avanzato una nuova proposta al Real Madrid, un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con un piccolo vantaggio per gli spagnoli, ovvero la clausola di ricompra. Il club di Florentino Perez non vorrebbe perdere del tutto il giovane talento spagnolo, che vorrebbe lasciare il club solo per delle incongruenze caratteriali con Zidane. Una trattativa in continua evoluzione, c’è ottimismo.