SportMediaset - Milan, c'è sempre più ottimismo per Giroud

C'è sempre più ottimismo in casa rossonera in merito al possibile arrivo al Milan di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che il Diavolo vuole regalare a Stefano Pioli in vista della prossima stagione. A riferirlo è SportMediaset su Italia Uno che rivela anche che la chiusura tra il francese e la società di via Aldo Rossi è molto vicina.