SportMediaset - Milan, caccia al vice-Theo: in rialzo le quotazioni di Pellegrini

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Milan è sempre alla ricerca di un vice-Theo Hernandez: sono in rialzo le quotazioni di Luca Pellegrini, giocatori di proprietà della Juventus che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Lazio. I bianconeri vogliono cederlo a titolo definitivo, mentre i rossoneri ragionano per ora su un prestito con diritto di riscatto. Il terzino italiano ha dato la sua priorità al Milan.