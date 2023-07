SportMediaset - Milan, Chukwueze più lontano. Contatti con il Midtjylland per Isaksen: la richiesta del club danese

MilanNews.it

Continua la caccia del Milan ad un nuovo attaccante esterno di destra. Come riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è più lontano Samuel Chukwueze, in quanto è troppo ampia la forbice tra domanda e offerta (10 milioni di euro). Per questo sta diventando sempre più calda la pista che porta a Gustav Isaksen, classe 2001 del Midtjylland, con i due club che ne stanno parlando. La società danese ha chiesto al Milan di lasciare il giocatore fino ai playoff di Conference League.