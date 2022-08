Sportmediaset - Milan, ci sono ancora speranze per Renato Sanches. Diallo ha superato Tanganga

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Claudio Raimondi, intervenuto durante il Tg sportivo di Mediaset, ha riferito le ultime notizie in tema mercato che riguardano il Milan. Raimondi ha detto: “Renato Sanches ha dato un tempo limite al PSG e se non faranno delle uscite, lui non potrà approdare a Parigi. Dunque, entro una settimana si deciderà il suo futuro. Se non arriverà la chiamata decisiva dai dirigenti del PSG, chiuderà con il Milan. Speranze ancora vive. Poi la difesa, con Tanganga che è stato superato da Diallo nelle preferenze del Milan perché il Tottenham continua a chiedere l’obbligo di riscatto. Diallo del PSG può giocare anche terzino a sinistra dato che è mancino”.