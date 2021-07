SportMediaset - Milan, contatti continui con il Real per Isco. L'alternativa è Sabitzer

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan vuole un giocatore da Champions League sulla trequarti e per questo ha messo nel mirino Isco: i contatti con il Real Madrid, dove Ancelotti ha già detto al giocatore di non fare parte del suo progetto, sono continui. Il club di via Aldo Rossi ci sta lavorando, il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Il giocatore, però, dovrà tagliarsi l'ingaggio visto che al momento guadagna 8 milioni di euro. L'alternativa a Isco è Marcel Sabitzer del Lispia, altra pista concreta per la trequarti del Milan.