SportMediaset - Milan, contatti sempre più frequenti per Loftus-Cheek: i rossoneri sperano di chiudere per meno di 20 milioni

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che sono sempre più frequenti i contatti tra il Milan e il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in uscita in quanto non farà parte del neo-tecnico Pochettino (scadenza 2024). Il club rossonero spera di chiudere per meno di 20 milioni di euro e non per 25 milioni come chiedono i Blues.