SportMediaset - Milan, distanza ancora enorme con il Monaco per Fofana. Il piano B è Koné

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, continua ad esserci una distanza importante tra il Milan e il Monaco per Youssouf Fofana, da tempo primo obiettivo del Diavolo per il centrocampo. Si tratta ancora, ma per il club monegasco non abbassa le sue pretese. Il piano B per i rossoneri è Emmanuel Kouadio Koné, giocatore classe 2001 del Borussia Mönchengladbach.

E' invece in arrivo Strahinja Pavlovic, per il quale il Milan sta limando gli ultimissimi dettagli con il Salisburgo. La trattativa si chiuderà a 18 milioni di euro più due di bonus. Ora i rossoneri proveranno l'assalto decisivo a Emerson Royal del Tottenham: mancano ancora gli ultimi dettagli da sistemare, ma anche il brasiliano è vicino e dovrebbe arrivare in rossonero per una cifra complessiva di 20 milioni.