Sportmediaset - Milan, entra nel vivo la trattativa per De Ketelaere. Ci sono ancora speranze di arrivare a Renato Sanches

Claudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha riferito le ultime notizie di mercato per quel che riguarda il Milan: “La trattativa per De Ketelaere è entrata nel vivo. I rossoneri hanno offerto 20 milioni più bonus mentre la richiesta minima del Bruges è di 30 milioni. Gerry Cardinale è disposta ad aiutare Maldini e Massara sul mercato e ad alzare l’offerta per questo giocatore. Sul giocatore c’è anche il Leeds, che però non gioca la Champions League. Poi c’è Ziyech che il Milan vuole in prestito con diritto. Il Chelsea vorrebbe l’obbligo. I due non sono incompatibili, possono arrivare entrambi. E poi attenzione a Renato Sanches. Il PSG ha preso Vitinha per 40 milioni e sta valutando se fare o meno un altro colpo a centrocampo. In caso di nessun altro colpo, ecco che i 15-18 milioni che sembravano già accettati circa 3 settimane fa, potrebbero bastare al Milan per prelevare il giocatore”.