SportMediaset - Milan, fase di stallo per il rinnovo di Kessie. L'ivoriano è nel mirino di alcuni club inglesi (Arsenal su tutti)

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, continua la trattativa tra il Milan e Franck Kessie per il rinnovo del centrocampista ivoriano: siamo però ancora in fase di stallo in quanto c'è sempre una distanza importante tra domanda (6 milioni di euro) e offerta (4 milioni più bonus). Intanto il giocatore è finito nel mirino di diversi club inglesi, in particolare dell'Arsenal.