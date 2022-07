Sportmediaset - Milan, frenata per De Ketelaere: i rossoneri devono alzare l'offerta

MilanNews.it

Claudio Raimondi, nell’edizione del TG sportivo di Mediaset, ha parlato del mercato del Milan con De Ketelaere sempre primo obiettivo rossonero. Raimondi ha detto: “Si registra una frenata per De Ketelaere. L’affare rimane in piedi ma il giocatore giocherà l’amichevole di oggi pomeriggio e forse anche la Supercoppa nel weekend. Il Milan ha offerto 28 milioni + 3 di bonus, ossia 31 totali. Il Bruges ne vuole 35-36, li stessi che aveva offerto il Leeds. Finché il Milan non alza l’offerta non si può chiudere. Stiamo parlando di una distanza di 4-5 milioni che non farà saltare l’affare”.