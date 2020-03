SportMediaset - Milan, Gigio verso l'addio: Juve in pole, ma deve cedere Szczesny

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italian Uno, il futuro di Gigio Donnarumma sarà lontano dal Milan: il suo contratto è in scadenza nel 2021 e non è mai stata accettata nessuna proposta per provare a rinegoziare l'accordo e l'attuale stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione. Al momento, la pista più calda è quella che porta alla Juventus: il suo agente, Mino Raiola, sta infatti studiando da tempo questo progetto con i dirigenti bianconeri. Ovviamente l'eventuale futuro di Donnarumma alla Juve è strettamente legato a quello di Szczesny, il quale potrebbe finire al PSG o in Premier League, in particolare al Chelsea. Con i soldi della cessione del polacco, i bianconeri chiuderebbe poi l'acquisto di Donnarumma. Gigio potrebbe però finire anche al PSG se non dovesse andare in porto l'ipotesi Juventus. Difficilmente il Milan potrà incassare 50 milioni di euro per la cessione del portiere, così come lo stesso giocatore farà fatica ad ottenere un ingaggio di tanto superiore a quello attuale.