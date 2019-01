SportMediaset - Milan, i rossoneri provano ad accelerare per Sensi: le ultime

Secondo quanto riporta SportMediaset, il Milan continua il pressing per Stefano Sensi del Sassuolo e nelle prossime ore vorrebbe provare ad accelerare per inserirlo il prima possibile nella rosa di Rino Gattuso: l'idea dei rossoneri sarebbe addirittura quello di portarlo in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana con la Juventus in programma il 16 gennaio. Tra il Milan e il giocatore c'è già un accordo, mentre va trovata ancora l'intesa con il Sassuolo: i neroverdi hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, ma chiedono 25-30 milioni di euro, mentre il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 20 milioni.