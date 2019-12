SportMediaset - Milan-Ibra: c'è ancora distanza tra le parti. I rossoneri preparano il piano B

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, c'è ancora distanza tra le parti: i rossoneri non intendono muoversi dalla loro offerta che prevede un contratto di sei mesi ed eventuale rinnovo per altri 12 mesi in caso di qualificazione Champions, mentre lo svedese continua a chiedere subito un contratto da 18 mesi. A questo punto, Ibra non sarà l'ospite d'onore alla festa per i 120 anni del Milan in programma domenica. In via Aldo Rossi, i dirigenti milanisti stanno intanto preparando un piano B per non farsi trovare impreparati in caso di rifiuto dello svedese: l'alternativa a Ibrahimovic è Mario Mandzukic, su cui però c'è da tempo il Manchester United.