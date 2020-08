SportMediaset - Milan-Ibra, si tratta ad oltranza ma il rinnovo dello svedese non è a rischio

Seocndo quanto riporta SportMediaset su Italia Uno, l'obiettivo del Milan è chiudere la vicenda del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic entro la fine di questa settimana perchè il club, anche a liello di immagine, vuole che lo svedese sia presente lunedì a Milanello per il raduno. Nella riunione di ieri, Gazidis, Maldini e Massara hanno stabilito che l'offerta da 5,5 milioni di euro a Ibra è congrua e quindi non verrà ritoccata nonostante l'attaccante abbia chiesto un ingaggio da 7 milioni. Nonostante ci sia ancora distanza tra domanda e offerta, il rinnovo dello svedese con il Milan non sembra essere a rischio. Le parti continuano a trattare e la sensazione è che l'intesa possa arrivare a 6 milioni più uno di bonus.