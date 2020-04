SportMediaset - Milan, Ibra vuole conoscere il nuovo progetto di Gazidis. Bologna e Napoli di nuovo sulle sue tracce

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che Bologna (Mihajlovic è in forte pressing) e Napoli sarebbero tornati sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro resta incerto. Lo svedese non ha però ancora risposto formalmente al Milan in quanto prima vuole capire il nuovo progetto che ha in mente l'ad milanista Gazidis. Nel caso in cui Ibra dovesse decidere di andare via, il nome caldo per l'attacco è quello di Timo Werner, centravanti del Lipsia legatissimo a Ralf Rangnick.