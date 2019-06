SportMediaset - Milan, idea Ceballos per il centrocampo: il giocatore spinge per un'avventura in Italia con i rossoneri

Come riporta SportMediaset su Italia 1, Dani Ceballos è l'ultimo nome accostato al centrocampo del Milan: il giocatore, che è in uscita dal Real Madrid, viene valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il club rossoero sta cercando di capire in queste ore se ci sono margini per intavolare una trattativa con i Blancos. Su Ceballos, attualmente impegnato con la Spagna negli Europei Under 21, c'è anche il Siviglia, ma lui starebbe spingendo spinge per un'avventura in Italia con il Milan. Su questo fronte, si attendono novità già nella giornata di oggi.