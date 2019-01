SportMediaset - Milan, idea Piatek in caso di mancato riscatto di Higuain in estate

Secondo quanto riferisce da SportMediaset, si è iscritto anche il Milan alla corsa per Krzysztof Piatek, bomber del Genoa e grande rivelazione di questo campionato di Serie A: i rossoneri avrebbero infatti individuato nel polacco il possibile sostituto di Gonzalo Higuain nel caso in cui il club di via Aldo Rossi decidesse di non riscattare in estate il Pipita. La valutazione del centravanti rossoblù si aggira intorno ai 60 milioni di euro.