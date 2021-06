SportMediaset - Milan, idea Under per sostituire Castillejo a destra

Come riporta oggi SportMediaset su Italia Uno, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra i dirigenti del Milan e il noto agente Fali Ramadani: durante questo vertice si è parlato di Nikola Maksimovic, difensore in scadenza di contratto con il Napoli che potrebbe interessare ai rossoneri, e soprattutto di Cengiz Under, attaccante esterno della Roma che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Leicester. Il turco ha una valutazioni di 15 milioni di euro e potrebbe essere il sostituto sulla fascia destra di Samu Castillejo, il quale potrebbe tornare in Spagna.