SportMediaset - Milan, il Bodo chiede 6 mln per Hauge: i rossoneri ne offrono 4 più bonus

Il Milan è sulle tracce di Jens Petter Hauge, il quale nelle scorse ore ha ammesso la trattativa con i rossoneri. Su di lui, come riporta oggi SportMediaset su Italia Uno, ci sono anche altri club, in particolare il Manchester United. I rossoneri sono comunque in vantaggio sulla concorrenza. Il Bodo/Glimt chiede 6 milioni di euro, mentre il club di via Aldo Rossi mette per ora sul piatto quattro milioni più bonus.