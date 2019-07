SportMediaset - Milan, il mercato in entrata a centrocampo non è finito con Bennacer

Il mercato in entrata del Milan a centrocampo non si concluderà con l'arrivo di Ismael Bennacer e di Rade Krunic: come riferisce SportMediaset su Italia 1, infatti, il primo obiettivo per il ruolo di mezzala è sempre Jordan Veretout, che piace anche a Roma e Napoli. La Fiorentina non accetta contropartite tecniche e chiede 25 milioni di euro per lasciar partire il francese.