SportMediaset - Milan, il nodo dei rinnovi: per Calha si lavora sui bonus, previsti nuovi incontri per Kessie. E su Gigio...

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il rinnovo di Calhanoglu è una delle priorità del Milan: la dirigenza milanista sta lavorando con il suo agente sui bonus per arrivare ad una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Per il rinnovo di Kessie, ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni tra il suo procuratore e il club rossonero per arrivare ad un accordo che soddisfi entrambe le parti. Il caso più spinoso resta però quello che riguarda il futuro di Gigio Donnarumma, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. In caso di addio, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e per questo sta già valutando alcune alternative: al momento, le piste che portano a Musso dell'Udinese e a Maignan del Lille sono le più credibili.