Sportmediaset - Milan, il Tottenham apre al prestito con diritto per Tanganga. Renato Sanches aspetta le mosse del PSG

Durante l’edizione odierna del TG sportivo di Mediaset, Claudio Raimondi ha parlato di Japeth Tanganga e Renato Sanches in chiave Milan per la difesa il primo e per il centrocampo il secondo. Raimondi ha detto: “Tanganga del Tottenham è il nome caldo per la difesa. Ieri l’area tecnica del Milan ne ha parlato con Fabio Paratici, DS degli Spurs. C’è stata un’apertura al prestito con diritto perché anche l’altro club interessato al giocatore, cioè l’Everton, non vuole inserire l’obbligo di riscatto. Il giocatore spinge per il Milan perché potrebbe giocare la Champions League con i rossoneri. Situazione Renato Sanches. Il PSG sta sfoltendo la rosa con le partenze imminenti di Georginio Wijnaldum e Leandro Paredes. Il giocatore ha detto di fare in fretta. Se il PSG ci mette troppo allora accetterà il Milan”.