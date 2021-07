Sportmediaset - Milan, l'alternativa a Vlasic risponde al nome di Josip Ilicic

Nel telegiornale quotidiano, Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato del Milan. Il primo nome per la trequarti è quello di Vlasic: il nome del croato è il preferito di Maldini e Massara ma la valutazione di 30 milioni di euro è troppo alta per le casse rossonere. L'alternativa è Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta e desideroso di trasferirsi in rossonero.