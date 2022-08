Sportmediaset - Milan, l'Eintracht per N'Dicka chiede 18 milioni. A centrocampo il pole c'è Pape Sarr

MilanNews.it

Claudio Raimondi, direttamente da Milanello, ha parlato dei prossimi obiettivi di mercato del Milan: “N'Dicka dell’Eintracht Francoforte è il nuovo obiettivo in difesa per il Milan. Classe ’99, 23 anni da compiere fra un paio di settimane, è in scadenza con i tedeschi nel 2023. Cosa significa questo? Che non può arrivare in prestito. Piace al Milan e ha superato Diallo in questa fase di mercato. La richiesta dell’Eintracht è di 18 milioni, mentre i rossoneri puntano a strapparlo a un prezzo più basse, circa 10-12 milioni. Poi c’è sempre da sostituire Kessie e il nome caldo è quello di Pape Sarr del Tottenham. Gli inglesi vorrebbero cederlo in prestito secco mentre il Milan vorrebbe inserire almeno un’opzione per poterlo comprare in caso lo valorizzassero a sufficienza. Vediamo se gli Spurs apriranno a questo tipo di formula più gradita a Maldini e Massara”.