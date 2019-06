Sportmediaset - Milan, mercoledì incontro Giampaolo-Sampdoria

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, l'attesa per l'arrivo di Marco Giampaolo è destinata a finire in settimana, al più tardi mercoledì, quando l'incontro faccia a faccia con il presidente Massimo Ferrero chiuderà il triennio blucerchiato. Per quanto riguarda il direttore sportivo, i riflettori sono puntati su Frederic Massara, che ha da poco risolto il contratto con la Roma. Nella sessione di mercato estiva, il club di via Aldo Rossi dovrà cedere almeno uno dei suoi pezzi più pregiati per sistemare i conti, zavorrati ulteriormente dalla mancata qualificazione in Champions League. In partenza uno tra Donnarumma e Suso oppure entrambi.