SportMediaset - Milan, Morata nome caldo: ecco perchè lo spagnolo sta rinnovando con l'Atl.Madrid. Openda l'alternativa, ma costa 50 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan cerca rinforzi sul mercato anche per l'attacco. Al momento un nome molto caldo è quello di Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo sta rinnovando con l'Atletico Madrid, ma si tratta solo si un prolungamento "tattico", nel senso che verrebbe fatto per dare così la possibilità al giocatore di andare via anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ovviamente l'ex Juventus dovrà limarsi l'ingaggio da 9 milioni di euro.

L'alternativa è Openda, ma è molto costoso perchè il Lens chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire. A riferirlo è SportMediaset su Italia Uno.