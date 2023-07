SportMediaset - Milan, offerte per Rebic e Origi. Rossoneri su Taremi: c'è fiducia

In merito ai movimenti del Milan per l'attacco, SportMediaset su Italia Uno riferisce che tra i giocatori in uscita dal Diavolo ci sono anche Ante Rebic, che ha richieste dalla Turchia, e Divock Origi, il quale è nel mirino di alcuni club inglesi, come Leeds e Crystal Palace. I rossoneri puntano forte invece su Mehdi Taremi: in Portogallo sono sicuri che prima o poi la trattativa si sbloccherà.

Il Porto continua a chiedere 30 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 20-25 milioni, bonus compresi. C'è fiducia in casa rossonera, anche perchè sul giocatore c'era anche il Manchester United, ma ora la prima scelta dei Red Devils è Rasmus Hojlund dell'Atalanta.